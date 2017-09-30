  • 01 EKIM 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.568
    EURO 4.225
  • BIST 102907.73
    ALTIN 146.633
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun omzu çıktı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun omzu çıktı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da antrenman sırasında omzunun çıktığını ve tedavi görmek için Türkiye'ye döneceğini bildirdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlunun omzu çıktı

Toprak Razgatlıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:Avrupa SuperStock1000 Şampiyonası için Fransa'da bulunan genç pilot

"Bugün antrenmanda düştüm, omzum çıktı. Kendim yerine takmaya çalıştım ama takamadım. Doktorlar baktılar ve yerine taktılar. Şükür fazla bir şeyim yok ama tekrar çıkma olasılığı olduğu için yarışmama izin vermediler. Bu üzüntü yetmiyomuş gibi Kenan abi düştü ve 3 kırığı var. Bu hafta çok kötü geçiyor ama hayırlısı. Olacağı varmış. Şimdi özel uçakla Türkiye'ye dönüyoruz. Herkese çok teşekkürler."

Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan Toprak, Avrupa SuperStock1000 Şampiyonası'nda liderlik mücadelesi veriyordu. 20 yaşındaki milli sporcu, sezonun bitimine iki yarış kala liderlik koltuğunda oturan İtalyan Michael Ruben Rinaldi'nin 8 puan gerisinde, 114 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 10. ayağında yarışan Kenan Sofuoğlu, Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Nevers Magny-Cours Pisti'ndeki sıralama turlarında geçirdiği kaza nedeniyle belinde ve kalçasında 3 kırığın oluştuğunu, bu gece Türkiye'den gönderilecek ambulans uçakla yurda döneceğini açıklamıştı. AA

Etiketler: Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER