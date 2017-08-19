  • 19 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Milli motosikletçi Sofuoğlu yarışa 5. sıradan başlayacak

Milli motosikletçi Sofuoğlu yarışa 5. sıradan başlayacak

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda Almanya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun sekizinci yarışının sıralama turlarını 5'inci sırada tamamladı.

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Milli motosikletçi Sofuoğlu yarışa 5. sıradan başlayacak

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda Almanya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun sekizinci yarışına 5'inci sıradan başlayacak.

Almanya'nın Klettwitz kasabasındaki 4 bin 255 metrelik Lausitz Pisti'nde yarın gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları sona erdi.

Kallio takımının Güney Afrikalı pilotu Sheridan Morais, 1.40.440'lık derecesiyle yarınki yarışa pole pozisyonunda başlama hakkını elde etti.

GRT Yamaha adına yarışan İtalyan pilot Federico Caricasulo, 1.40.505'lik zamanlamasıyla sıralama turlarını ikinci sırada tamamladı. Morais'in takım arkadaşı Fin pilot Niki Tuuli ise 1.40.714'lük süresiyle üçüncü sırayı aldı.

Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk 2 yarışında mücadele edememesine rağmen üst üste 4 etaptan zaferle ayrılarak şampiyonluk mücadelesinde yeniden iddialı konuma gelen Kawasaki Puccetti takımından milli pilot Kenan Sofuoğlu ise 1.40.895'lik derecesiyle beşinci sıranın sahibi oldu.

Etiketler: Kenan Sofuoğlu
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