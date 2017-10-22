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Milli motosikletçi Razgatlıoğlu Avrupa ikincisi oldu

Milli motosikletçi Razgatlıoğlu, Avrupa Superstock1000 Şampiyonası'nda Avrupa ikinciliğini elde etti.

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Milli motosikletçi Razgatlıoğlu Avrupa ikincisi oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Avrupa Superstock1000 Şampiyonası'nda Avrupa ikinciliğini elde etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'daki Jerez Pisti'nde koşulan son ayak yarışında Toprak, 15 turluk yarışı üçüncü sırada bitirdi.

İkinci sezonunu yaşadığı Superstock1000’de bu sonuçla milli sporcu 130 puanla Avrupa ikincisi oldu.

Sürücüler klasmanında İtalyan Ruben Rinaldi 138 puanla birinci olurken, Fransız Florian Marino da 120 puanla üçüncü sırada kaldı.

Kawasaki, 169 puanla markalar sıralamasında birinci sırada yer alırken, 157 puanla Ducati ikinci, Yamaha da 154 puanla üçüncülüğü elde etti.

Etiketler: Milli motosikletçi Razgatlıoğlu, Avrupa Superstock1000 Şampiyonası
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