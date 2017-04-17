Milli karatecilerden 12 madalya

Türk sporcular, Fas'ta düzenlenen Karate 1 Premier Ligi'nin 4. ayağında 5 gümüş, 7 bronz madalya elde etti.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4-7 Mayıs'ta Kocaeli'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Karate 1 Preimer Ligi'nin 4. ayağında 34 Türk sporcu mücadele verdi.
Rabat kentinde düzenlenen ve 47 ülkeden yaklaşık 600 sporcunun katıldığı organizasyonda milliler, 5 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı.
Organizasyonda madalya alan Türk sporcular şunlar:
Gümüş madalya
50 kilo: Serap Özçelik
67 kilo: Ömer Kemaloğlu
84 kilo: Gökhan Gündüz
Artı 84 kilo: Enes Erkan
Kadın kata takımı: Dilara Bozan, Gizem Şahin, Rabia Küsmüş
Bronz madalya
50 kilo: Sevil Baş
60 kilo: Aykut Kaya
75 kilo: Erman Eltemur
Artı 84 kilo: Alparslan Yamanoğlu
Ferdi erkekler kata: Ali Sofuoğlu
Ferdi kadınlar kata: Dilara Bozan
Erkek kata takımı: Ali Sofuoğlu, Fatih Sadullah Selman, Gökay İlgezdi