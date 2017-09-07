  • 07 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Milli güreşçimiz Yetgil ikinci defa dünya üçüncüsü

Milli güreşçimiz Yetgil ikinci defa dünya üçüncüsü

Milli güreşçimiz Zeynep Yetgil, Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda Belaruslu rakibi Natallia Varakina'yı 5-0 yenerek ikinci defa Dünya üçüncüsü oldu.

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Milli güreşçimiz Yetgil ikinci defa dünya üçüncüsü

Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası 49 kiloda ülkemizi temsil eden milli güreşçimiz Zeynep Yetgil, bronz madalya maçında karşılaştığı Belaruslu rakibi Natallia Varakina'yı 5-0 yenerek ikinci defa Dünya üçüncüsü oldu.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da devam eden Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonasında dördüncü gün müsabakaları Kadınlar Serbest stilde devam etti. 49 kiloda ülkemizi temsil eden milli güreşçimiz Zeynep Yetgil yarı finale kadar geldiği turda Japon rakibine yenildi ve üçüncülük maçına çıktı.

2 ay önce Avrupa ikincisi oldu

Zeynep, bronz madalya mücadelesi verdiği maçta Belaruslu Natallia Varakina’yı 5-0 yenerek ikinci kez bronz madalyayı boynuna taktı. Ayrıca Zeynep, 2 ay önce Bosna Hersek’in Sarajevo kentinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası’nda da Avrupa ikincisi oldu.
 

Etiketler: Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası, Zeynep Yetgil
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