Milli güreşçi Başar Dünya Şampiyonu oldu

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 85 kilo finalinde Alman Denis Maksymilian Kudla'yı 2-1 yenen milli güreşçi Metehan Başar, altın madalya kazandı.
Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 85 kilo finalinde milli güreşçi Metehan Başar altın madalya kazandı.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 85 kilo finalinde Alman Denis Maksymilian Kudla'yı 2-1 yenen milli güreşçi Metehan Başar, altın madalya kazandı.