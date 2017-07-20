Milli futbolcu PSG'ye transfer oldu

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) Kadın Futbol Takımı, geçen sezon Metz forması giyen milli futbolcu Melike Pekel'i renklerine bağladı.

PSG Kulübünden yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 22 yaşındaki golcü futbolcuyla iki yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi. Melike Pekel'in yeni takımında 27 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

A Milli Takım'da 10 kez görev yapan Melike, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında oynadığı Almanya'nın Bayern Münih ekibinde 43 maçta 22 gol attı. Milli futbolcu, bir diğer Fransa temsilcisi Metz'in formasını giydiği geçen sezon ise 11 maçta 7 gol kaydetti.