Milli eskrimci Minuto'dan gümüş madalya

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen organizasyona 70 sporcu katıldı.

Turnuvada 32'lik tabloda Ahdami Alireza'yı 15-6 yenen Minuto, 16'lık tabloda Shimbo Heitor ile karşılaşırken, mücadeleden 15-8 galip ayrıldı.

Çeyrek finalde Teteris Lukas'ı 15-6'lık skorla geçen İtalyan asıllı eskrimci, yarı finalde de Tofalides Alex'i 15-13 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

Finalde İspanyol Carlos Llavador ile karşılaşan milli sporcu, müsabakadan 15-9 mağlup ayrılarak gümüş madalya aldı.