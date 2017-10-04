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Buradasınız : » » Milli cimnastikçilerin büyük başarısı

Milli cimnastikçilerin büyük başarısı

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 23 yıl sonra finale kalan 3 milli sporcunun büyük bir başarıya imza attığını söyledi.

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Milli cimnastikçilerin büyük başarısı

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen yaptığı açıklamada, sporcuların çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Sporcularımız, bu yıl kazandıkları başarılardan sonra yılın en önemli yarışması olan Kanada'daki Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na geldi. Ekibimizde 5 erkek 2 kadın sporcumuz var. Geçen yıl ilk defa 2 sporcu ile gittiğimiz olimpiyatlardan sonra bu kez Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na katılıyoruz. 23 yıl sonra 3 sporcumuzla finale kalarak büyük bir başarıya imza attık." ifadelerini kullandı.

Ahmet Önder'in genel tasnif, Ferhat Arıcan'ın genel tasnif ve paralel aleti, İbrahim Çolak'ın halka aletinde finale kaldığını ifade eden Suat Çelen, Göksu Üçtaş Şanlı ve Tutya Yılmaz'ın kadınlarda yarışacağını ve onlardan da en az bir sporcunun finale kalmasını beklediklerini kaydetti.

Başkan Çelen, genel tasnif finallerinin yarın, alet finallerinin ise 7-8 Ekim'de gerçekleşeceğini bildirerek, "Sporcularımız bizleri ve ülkemizi Montreal'de çok gururlandırdı. Ülkemize dünya şampiyonluklarıyla dönmeyi umut ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Etiketler: Türkiye Cimnastik Federasyonu, Suat Çelen
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