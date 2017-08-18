Milli boksör şampiyonluğu şehitlere armağan etti

talya'da düzenlenen Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda altın madalya kazanan Elif Güneri, şampiyonluğunu şehitlere armağan etti.

Milli sporcu Elif Güneri, 12 yıllık boks kariyerinde 8 yıldır Türkiye şampiyonu olduğunu ve bütün uluslararası turnuvalara katıldığını söyledi.

Avrupa şampiyonluklarının yanı sıra iki dünya üçüncülüğü bulunduğunu ifade eden milli boksçu, şöyle konuştu:

"En son İtalya'nın Cascia kentindeki şampiyonada, 81 kiloda Yunan Eleni Anna Michelekaki'yi yenerek altın madalya kazandım. Bayrağımızı göndere çektirmek ve İstiklal Marşı'mızı dinletmek her sporcunun hayalidir ki benim de hep hayalimdi. Ben buna ulaştım. Hedefim bundan sonraki dünya şampiyonalarını kazanmak."

Elde ettiği puanlarla dünyada ikinci, Avrupa'da birinci olduğunu belirten Elif, bir numaralı seribaşı olarak gittiği İtalya'daki şampiyonada rakiplerini zorlanmadan elediğini dile getirdi.

Milli boksör, kazandığı madalya nedeniyle tebrik mesajları gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a, kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Ailesinin, arkadaşlarının ve antrenörü Baykan Arslan'ın her zaman kendisine destek verdiğini ifade eden Elif, başarısında onların desteğinin de önemli olduğunu vurguladı.

Önümüzdeki sene yapılacak Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlandığını anlatan milli boksör, şunları kaydetti:

"İtalya'da, kardeşimiz Eren Bülbül'ün şehit olduğunu öğrendik. Bu bizi çok etkilemişti. 4 finalimiz vardı ve hepsinde şampiyonluk sözü vermiştik. Bunlardan 3 altın, bir gümüş aldık. Şampiyonluğumu Eren kardeşim ve ailesi ile bütün şehitlerimize armağan ediyorum."

