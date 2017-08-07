  • 07 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Milli atlet Gezer'den 400 metrede altın madalya

Milli atlet Gezer'den 400 metrede altın madalya

IPC Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Muhsine Gezer, yıldız kızlar 400 metrede altın madalya kazandı.

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Milli atlet Gezerden 400 metrede altın madalya

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Muhsine Gezer, yıldız kızlar 400 metrede altın madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Nottwil kentinde düzenlenen şampiyona, 4. gün yarışmalarıyla sona erdi.

Yıldız kızlar 400 metre kategorisinde Türkiye'yi temsil eden 14 yaşındaki Muhsine Gezer, 1 dakika 2.1 saniyelik zamanıyla altın madalyanın sahibi oldu. Muhsine, geçen ay yapılan Dünya Para-Atletizm Şampiyonası'nda ise büyükler 800 metrede bronz madalya almıştı.

Bu sonuçla Türkiye, şampiyonayı 3 altın ve bir bronz madalyayla tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan madalya kazanan sporculara tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Atletizm Dünya Gençler Şampiyonası ile Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, IPC Atletizm Dünya Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Muhsine Gezer ve Esra Bayrak ile IBSA Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan Zeynep Çelik'e tebrik telgrafı gönderdi.

Bakan Osman Aşkın Bak, Muhsine Gezer’i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yayımladığı kutlama mesajında, "İsviçre’nin Nottwil kentinde düzenlenen IPC Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası’nın son gününde, 400 metrede 1 dakika 2.1 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi olan Muhsine Gezer’i kutluyorum. Şampiyonada ülkemizi büyük bir başarıyla temsil ederek bizleri gururlandıran milli sporcumuzu tebrik eder, bu başarıda emeği geçen herkesi ülkem ve şahsım adına teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi. 

Etiketler: muhsine gezer, dünya gençler 400 metre koşusu, altın madalya
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