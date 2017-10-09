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Buradasınız : » » Milli atlet Ağralı'dan altın madalya

Milli atlet Ağralı'dan altın madalya

26. Zagreb Maratonu kapsamındaki Balkan Maraton Şampiyonası'nda milli atlet Yavuz Ağralı, altın madalya kazandı.

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Milli atlet Ağralıdan altın madalya

26. Zagreb Maratonu kapsamındaki Balkan Maraton Şampiyonası'nda milli atlet Yavuz Ağralı, altın madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de koşulan yarışta Türkiye'yi 3 atlet temsil etti.

Milli sporcu Yavuz Ağralı, maratondaki 2.18.22'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Kariyerinin en iyi ikinci zamanını elde eden 25 yaşındaki Yavuz Ağralı, 26. Zagreb Maratonu'nun genel sıralamasında ise dördüncükte kaldı.

Balkan Maraton Şampiyonası'nda diğer Türk atletlerden Cihat İlhan beşinci, kadınlarda ise Nursel Karataş dördüncü sırada yer aldı.

Etiketler: 26. Zagreb Maratonu, Balkan Maraton Şampiyonası, Yavuz Ağralı, altın madalya, Türkiye Atletizm Federasyonu
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