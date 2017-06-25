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Mililerimiz Avrupa beşincisi oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda Letonya'yı 72-63 yenerek Avrupa beşincisi oldu.

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Mililerimiz Avrupa beşincisi oldu

Milli Kadın Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda klasman maçında Letonya'yı 72-63 yenerek Avrupa beşincisi oldu.

Yüksek tempoda başlayan karşılaşmada Türkiye, Cansu Köksal ve Işıl Alben'in hücumdaki iyi performansıyla ilk 5 dakikayı 12-5 önde geçti. Milli Takım, ilk çeyreği 18-12 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte kenardan gelen Olcay Çakır Turgut ve Pelin Derya Bilgiç'in yönlendirdiği hücumlarla farkı açmaya başlayan ay-yıldızlı ekip, 16. dakikayı 31-23 önde bitirdi. Hollingsvorth'ün pota altından bulduğu basketlerle 18. dakikada farkı çift hanelere (23-36) taşıyan Milli Takım, soyunma odasına 43-27 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin başında farkı 18'e (27-45) çıkaran Türkiye karşısında Steinberga'yla etkili olan Belarus, 25. dakikada farkı 9'a düşürdü: 38-47. Ay-yıldızlı takım, final periyoduna 55-46 önde girdi.

Final periyodunda Hollingsvorth'le boyalı alandan sayılar üreten A Milli Takım, 32. dakikada farkı 15'e kadar yükseltti: 46-61. Letonya'nın maça ortak olmasına izin vermeyen Türkiye, sahadan 72-63 galip ayrılarak Avrupa beşinciliğini elde etti. 

Etiketler: A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası
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