Milan başarıya gençlerle ulaşmayı hedefliyor

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) köklü kulüplerinden Milan, transfer sezonuna genç oyunculara ağırlık vererek başladı.

Önceki yıllarda tecrübeli oyuncuları kadrosuna katan Milan, yeni sahibiyle transfer politikasında gençlere yöneldi.

Son olarak 23 yaşındaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katan kırmızı-siyahlı ekip, Andre Silva, Ricardo Rodriguez, Mateo Musacchio, Franck Kessie ve Fabio Borini'yi de renklerine bağladı.

Milan, transferde genç isimlere yöneldi

Geçen yılın sonlarında Çinli bir konsorsiyuma satılan ve 30 yıllık sahibi Silvio Berlusconi'ye veda eden kulüp, son yıllardaki transfer politikasında değişikliğe gitti.

Her sene tecrübeli birkaç oyuncuyu renklerine bağlayan Milan, bu sezon maksimum 26 yaşındaki oyuncuları kadrosuna kattı.

Bir önceki sezon 31 yaşındaki Jose Sosa ve 30 yaşındaki Matias Fernandez'i renklerine bağlayan kırmızı-siyahlı ekip, 2015-2016 sezonunda Carlos Bacca, Luiz Adriano, Luca Antonelli ve Juraj Kucka (28) gibi tecrübeli isimleri transfer etmişti.

Milan, 2014-2015 sezonuna ise Diego Lopez, Alex (32), Fernando Torres (30), Michael Agazzi (29) ve Adil Rami (28) gibi isimleri transfer ederek başlamıştı.

Genç teknik direktöre genç oyuncular

43 yaşındaki Vincenzo Montella'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Milan, yaş ortalaması 23 olan 6 transfere imza attı.

Almanya'nın Bayer Leverkusen ekibinde başarılı yıllar geçiren 23 yaşındaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu orta sahaya monte eden Milan, Porto forması giyen 21 yaşındaki Andre Silva'yı da hücum hattında değerlendirecek.

Şimdiye kadar transfer edilen 6 futbolcudan 26 yaşındaki Mateo Musacchio, Villarreal'den, Fabio Borini ise kiralık olarak Sunderland'den geldi.

24 yaşındaki Ricardo Rodriguez, Wolfsburg'dan, 20 yaşındaki Franck Kessie ise satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Atalanta'dan transfer edildi.

Milan, Juventus'u gençlerle geçmeye çalışacak

Milano ekibi, Serie A'nın son 6 senesinde şampiyon olan Juventus'u gençlerle durdurmayı planlıyor.

En son 2010-2011 sezonunda şampiyonluk yaşayan Milan, tecrübeli ve nispeten kalburüstü futbolcuları kadrosuna katarak başarı elde etmeye çalışmış ancak istediği neticeleri alamamıştı.

Bir sezon daha sözleşmesi bulunan 18 yaşındaki kaleci Gianluigi Donnarumma'yı kadroda tutmak için yoğun çaba harcayan İtalyan ekibi, yeni transferlerin yanı sıra mevcut oyuncularından Alessio Romagnoli (21), Suso (23), Mattia De Sciglio (24) gibi isimlerle şampiyonluk yolunda Juventus'u geçmeye çalışacak.