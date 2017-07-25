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Michael Phelps köpek balığına karşı

Adını yüzmenin efsaneleri arasına yazdıran Michael Phelps, farklı bir yarışa imza attı.

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Michael Phelps köpek balığına karşı

Adını yüzmenin efsaneleri arasına yazdıran Michael Phelps, farklı bir yarışa imza attı.

Ünlü yüzücü bu kez sanal ortamda Güney Afrika kıyılarında dev bir beyaz köpek balığıyla yarıştırıldı.

Bilgisayar efektleri kullanıldı. Köpek balığı simülasyonu, denize yansıtıldı. Sonucu merakla beklenen sanal yarışın kazananı, 2 saniyelik farkla köpek balığı oldu.

Phelps, 100 metreyi 38 nokta 1 saniyede geçti. Rakibi köpek balığı ise 36 saniye 1'lik derece yaptı. Su sıcaklığının açık denizde soğuk olduğuna dikkat çeken Phelps, Twitter hesabından rövanş istedi.

Birleşik Amerikalı sporcu paylaşımında, "Bir daha ki sefere sıcak suda" ifadelerini kullandı. 

Etiketler: Michael Phelps, shark, köpek balığı, yüzme
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