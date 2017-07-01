  • 01 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Messi evlendi

Barcelona ve Arjantin Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, uzun zamandır birlikte olduğu kız arkadaşı Antonella Roccuzzo ile Rosario kentinde evlendi.

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Messi evlendi

Çiftin her ikisinin de doğum yeri olan, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e 300 kilometre uzaklıktaki Rosario kentindeki bir otelde düzenlenen düğünde, Messi ve Antonella dünyaevine girdi.

 

 

 

 

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Etiketler: Messi, Lionel Messi, Antonella Roccuzzo
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