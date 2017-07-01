Messi evlendi

Çiftin her ikisinin de doğum yeri olan, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e 300 kilometre uzaklıktaki Rosario kentindeki bir otelde düzenlenen düğünde, Messi ve Antonella dünyaevine girdi.
Barcelona ve Arjantin Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, uzun zamandır birlikte olduğu kız arkadaşı Antonella Roccuzzo ile Rosario kentinde evlendi.
Çiftin her ikisinin de doğum yeri olan, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e 300 kilometre uzaklıktaki Rosario kentindeki bir otelde düzenlenen düğünde, Messi ve Antonella dünyaevine girdi.