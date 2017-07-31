Mert Günok, Medipol Başakşehir'e imzayı attı

Medipol Başakşehir, kaleci Mert Günok ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Mert için 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda turuncu-lacivertli kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ’ın da katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Törende açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, "Abdullah hocamızın arzu ettiği bir kaleci arkadaşımız. Babası Mahir Günok, bizde uzun yıllar kaleci antrenörlüğü yaptı. İnşallah burada Volkan Babacan’ı zorlayan bir kaleci olacak. Kendisine inanıyoruz." diye konuştu.

Gümüşdağ, 28 yaşındaki file bekçisinin yetenekli olduğuna değinerek, "Potansiyeline inandığımız için kadromuza kattık. Hedefe giderken Avrupa kupalarında ve Süper Lig’de Mert’e de çok iş düşecek. O da bu süreci iyi değerlendirmeli. Burada önemli çıkış yakalayacağına inanıyorum. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Mert ile 4 yıllık sözleşme imzaladıklarını aktaran Başkan Gümüşdağ, "Uzun vadeli bir planlama yaptık. Mert’ten çok şey bekliyoruz. Mert’in Türkiye’de konuşulur hale gelmesi gerekiyor. Burada onu yapacaktır. Volkan ile iyi bir ikili olacaklar. İnşallah uluslararası arenada da ses getirecekler." şeklinde görüş belirtti.

Mert Günok ise kariyerinde yeniden bir çıkış yakalamak istediğini vurgulayarak, "Başakşehir ailesinde bulunduğum için çok mutluyum. Abdullah hocamızın beni milli takımda ilk oynatan isim olması, beni özellikle istemesi, benim açımdan önemli bir durumdu. Tekrar bir çıkış yakalamak istiyorum. Volkan ile güzel bir rekabet içinde olacağız. Burada güzel işler yapacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe altyapısında yetişen ve 2015-2016 sezonunda Bursaspor'a transfer olan Mert Günok, yeşil-beyazlı takımdaki ilk sezonunda 20 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa maçında forma giydi. Mert, geçen sezon ise Süper Lig'de maça çıkamazken, Türkiye Kupası'nda 7 müsabakada Bursaspor kalesini korudu.