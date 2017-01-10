'Melbourne'de en iyi tenisimi oynamak istiyorum'

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a ana tablodan dahil olacak milli tenisçi Çağla Büyükakçay, "Umarım güzel bir kura çekerim. En iyi tenisimi oynayarak üst turlara yükselmek istiyorum." dedi.

Dört grand slam tenis turnuvasından ilki olan Avustralya Açık'ta heyecan, yarın oynanacak eleme maçlarıyla başlayacak.

Melbourne Park'ta düzenlenecek turnuvada milli sporcu İpek Soylu, teklerde ana tabloya kalabilmek için 12 Ocak Perşembe günü elemelerde mücadele edecek.

İpek, çiftlerde ise bir grand slam turnuvasında ilk kez ana tablo heyecanı yaşayacak.

Türk tenisi ve kariyeri açısından 2016'da birçok önemli başarıya imza atan Çağla Büyükakçay ise teklerde milli sporcular arasında ana tablodan turnuvaya katılacak tek isim olacak.

Çağla, böylece dört grand slam turnuvasında da ana tabloya yükselen ilk Türk kadın tenisçi unvanını ele geçirecek.

Gençlerde ise bir grand slam turnuvasında ilk kez 3 Türk tenisçi ana tabloda mücadele edecek.

Dünya gençler sıralamasında 25'inci basamağa yükselerek Türkiye'nin erkeklerdeki klasman rekorunu kıran Ergi Kırkın'ın yanı sıra Kaya Göre ve Yankı Erel, turnuvada ana tabloda korta çıkacak.

"Kariyerimde bir ilki yaşayacağım"

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, yükselen performansını 2017'ye de taşımaya çalışacağını söyledi.

2016 Rio Olimpiyatları'na katılarak Türk tenisi adına bir ilki gerçekleştiren 27 yaşındaki milli sporcu, sezonun ik grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta elemeler dahil 7. kez mücadele edeceğini hatırlattı.

Çağla, turnuvanın başlamasını sabırsızlıkla beklediğini belirterek, "Umarım güzel bir kura çekerim. En iyi tenisimi oynayarak üst turlara yükselmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) bu hafta güncellediği listede teklerde 85. sırada yer alan Çağla, "Kariyerimde bir ilki yaşayacağım, Melbourne'de ilk defa doğrudan ana tabloda yer alacağım. Fransa Açık, Wimbledon ve ABD Açık'ın ardından Avustralya Açık'ta da ana tablo oynayacak olmak heyecan verici." diye konuştu.

Marsel turnuvada yok

Milli tenisçi Marsel İlhan, dünya sıralamada gerekli dereceyi elde edemediği için sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılamayacak. AA