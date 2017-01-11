Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Trabzonsporlu futbolcu Mehmet Ekici'ye ihtiyacının olduğunu ve oyuncunun da sarı-lacivertli takıma gelmek istediğini söyledi.

Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kamp çalışmalarını yarın tamamlayacak sarı-lacivertli takımda teknik direktör Advocaat, basın toplantısı düzenledi.

Hollandalı teknik adam, takımın konakladığı otelde gerçekleştirilen basın toplantısında, kadrosunda Mehmet Ekici gibi bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Orta sahada hep aynı tip oyunculara sahip olduklarını aktaran Advocaat, "Mehmet Ekici gibi bir oyuncuya ihtiyacım var. O da buraya gelmek istiyor. Buraya gelmek isteyen oyuncular fark oluşturabilir." dedi.

Trabzonspor'un da Aatıf Chahechouhe'yı istediğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu:

"Aslında bu durum çok basit. Trabzonspor'dan Mehmet Ekici'yi istiyoruz. Onlar da bizden Aatıf'ı istiyor. Aatıf'ın bu konuyla ilgili düşüncesi farklı. Bundan sonra ne olur, bilmiyorum. Aatıf kesinlikle yanlış bir şey yapmadı. Kulübün verdiği karardan farklı bir karar verdi. Bunu anlayabiliyorum. Farklı bir durumu gelişmezse burada kalır. Çünkü hala iyi bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Advocaat, Mehmet Ekici'yle kendisinin hiç görüşmediğini ancak oyuncuyla görüşmeler yapanların olduğunu da belirtti. AA