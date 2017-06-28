  • 28 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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Mehmet Ekici resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, daha önce anlaşmaya vardığını açıkladığı Mehmet Ekici ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

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Mehmet Ekici resmen Fenerbahçede

Fenerbahçe Kulübü, daha önce anlaşmaya vardığını açıkladığı Mehmet Ekici ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile Basın Sözcüsü ve Genel Sekreter Mahmut Uslu katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan başkan Yıldırım, toplantıya Mehmet Ekici'nin yanında olmak için katıldığını söyledi.

Ocak ayında Mehmet Ekici transferini gerçekleştirmek için Trabzonsporlu yöneticilerle görüştüklerini belirten Yıldırım, "Transfer o dönemde gerçekleşmedi. Mehmet ile konuştuk ve Fenerbahçe'yi anlattık. Fenerbahçe'ye gelirse neler olabileceğini, neler yaşayabileceğini söyledik. Kendisi de Fenerbahçe'de oynamak istediğini belirtti ama Trabzonspor Kulübüne bağlı olduğu için o günkü şartlar dolayısıyla gelemedi. O dönem kendisine, başka bir kulüple anlaşmazsa sezon sonunda transfer edebileceğimizi söylemiştik." şeklinde konuştu.

Aziz Yıldırım, Mehmet Ekici'nin, Trabzonspor'un kendisinden istediği şartları yerine getirerek, profesyonel bir futbolcunun yapması gerektiği gibi sezonu tamamladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu sürecin sonunda oturduk ve kendisiyle anlaştık. Uzun yıllar kulübe hizmet edeceğini düşünüyorum. Geçen sene basın ve değerli yorumcuların orta saha konusunda yazdığı eksiklikleri, Mehmet ve diğer transferlerle aşacağımızı düşünüyorum. Kendisine bu camiaya 'hoş geldin' diyorum. Kulüp olarak, ocak ayından haziran ayına kadar kendisinin profesyonelce davranışlarını hiçbir zaman unutmayacağız. Bu camianın futbolu bıraktıktan sonra da kendisine faydası olacağını düşünüyorum."

Etiketler: Mehmet Ekici, Fenerbahçe, imza töreni, transfer
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