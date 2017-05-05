Mehmet Batdal, ameliyat edildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in tecrübeli golcüsü Mehmet Batdal, sakatlığı nedeniyle Almanya'da sol dizinden ameliyat edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, uzun zamandır ağrılarına rağmen iğneyle maçlara çıkan 31 yaşındaki futbolcunun, teknik direktör Abdullah Avcı'dan izin alarak Almanya'ya gittiği ve operasyon geçirdiği belirtildi. Mehmet Batdal'ın yeni sezona yetişeceği kaydedildi.

Mehmet Batdal'a geçmiş olsun mesajı da paylaşan turuncu-lacivertli kulüp, açıklamada "Dizinden başarılı bir ameliyat geçiren Mehmet Batdal'a acil şifalar diliyor, daha güçlü şekilde takımımıza döneceği günleri iple çekiyoruz." ifadelerine yer verdi.