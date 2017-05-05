  • 05 MAYIS 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 25º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.554
    EURO 3.905
  • BIST 93038.49
    ALTIN 140.218
Buradasınız : » » Mehmet Batdal, ameliyat edildi

Mehmet Batdal, ameliyat edildi

Medipol Başakşehir'i tecrübeli futbolcusu, Almanya'da sol dizinden operasyon geçirdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Mehmet Batdal, ameliyat edildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in tecrübeli golcüsü Mehmet Batdal, sakatlığı nedeniyle Almanya'da sol dizinden ameliyat edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, uzun zamandır ağrılarına rağmen iğneyle maçlara çıkan 31 yaşındaki futbolcunun, teknik direktör Abdullah Avcı'dan izin alarak Almanya'ya gittiği ve operasyon geçirdiği belirtildi. Mehmet Batdal'ın yeni sezona yetişeceği kaydedildi.

Mehmet Batdal'a geçmiş olsun mesajı da paylaşan turuncu-lacivertli kulüp, açıklamada "Dizinden başarılı bir ameliyat geçiren Mehmet Batdal'a acil şifalar diliyor, daha güçlü şekilde takımımıza döneceği günleri iple çekiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Etiketler: SPor Toto Süper Lig, Mehmet Batdal, Medipol Başakşehir, Ameliyat
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER