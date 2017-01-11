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Buradasınız : » » Medjani resmen Trabzonspor'da

Medjani resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor Kulübü, 31 yaşındaki Cezayirli savunma oyuncusu Carl Medjani ile sözleşme imzaladı.

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Medjani resmen Trabzonsporda
Trabzonspor'un kamp yaptığı Antalya'daki otelde düzenlenen ve Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Okan Alemdaroğlu'nun katıldığı törende, Carl Medjani 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.
 
İmza töreninde konuşan Alemdaroğlu, eski oyuncuları Medjani'yi yeniden aralarında gördükleri için mutlu olduklarını söyledi.
 
Medjani'nin sevdikleri ve takdir ettikleri bir sporcu olduğunu belirten Alemdaroğlu, "Medjani, bize katkı sağlayacağına inandığımız bir sporcumuz ve onunla tekrar devam etme kararı aldık. Camiamıza hayırlı olsun." dedi.
 
Okan Alemdaroğlu, Medjani'nin, geçmişteki alacakları nedeniyle Trabzonspor Kulübüne açtığı 785 bin avroluk davayı da geri çekme konusunda ikna olduğunu kaydetti.
 
"Trabzonspor'da sürmesi gereken bir hikayem var"
 
Cezayirli futbolcu da yeniden Trabzonspor'da olduğu için başkan Muharrem Usta ve teknik direktör Ersun Yanal'a teşekkür etti.
 
Taraftarların da kendisine sosyal medyadan ulaşarak yeniden bordo-mavili kulübe dönmesini istediğini anlatan Medjani, "Gidişimden bu yana Trabzonspor'da çok şey değişti, başkan, ekibi, hoca ve ekibi de değişti. Kariyerimin en iyi sezonunu burada geçirdim ve bu nedenle Trabzonspor'da sürmesi gereken bir hikayem var diye düşünüyorum. Bu yüzden buraya yeniden geldim." diye konuştu. aa
 
Etiketler: Carl Medjani, tabzonspor, transfer
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