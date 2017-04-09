Medipol Başakşehir'in konuğu Galatasaray

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 17 maçtan 9'unu Galatasaray, 4'ünü Medipol Başakşehir kazandı, 4'ü de berabere sonuçlandı.
Galatasaray'ın 31 golüne, Medipol Başakşehir 22 golle cevap verdi.
Medipol Başakşehir'in evindeki maçlar
İki takım arasında Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde yapılan 8 maçtan 5'ini sarı-kırmızılılar, 3'ünü turuncu-lacivertliler kazandı.
Beşi Atatürk Olimpiyat, 3'ü Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçlarda ev sahibi ekip 10, konuk Galatasaray 11 gol attı.