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Buradasınız : » » 'Medipol Başakşehir'de kalmak istiyorum'

'Medipol Başakşehir'de kalmak istiyorum'

Medipol Başakşehirli oyuncu Marcio Mossoro, sezon sonunda bitecek sözleşmesini sorun etmediğini ve gelecek yıl da turuncu-lacivertli formayı giymek istediğini söyledi.

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Medipol Başakşehirde kalmak istiyorum
İstanbul ekibinin Antalya'da devam eden kampında Mossoro, Medipol Başakşehir'de çok mutlu olduğunu belirtti.
 
Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunduklarını anımsatan ve bunu devam ettirmek istediklerinin altını çizen Mossoro, sözleşmesiyle ilgili şunları kaydetti:
 
"Sözleşmemle ilgili şu ana kadar oturup bir şey konuşulmadı. Önümüzde hala 5-6 aylık bir süreç var. Sözleşmemin sezon sonunda bitecek olması beni hiçbir şekilde etkilemiyor. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğim. Gelecek sezon da Medipol Başakşehir'de kalmak istiyorum." 
 
"Başarımızın tesadüf olmadığını gösterdik"
 
Brezilyalı orta saha oyuncusu, elde ettikleri başarının tesadüf olmadığını dile getirdi.
 
Yoğun ve sistemli bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan 33 yaşındaki futbolcu, "Muhtemelen herkes, sezon başında, özellikle ilk 4-5 hafta aldığımız sonuçların şans olduğunu düşündü. Kimse bizim ligin ilk bölümünü lider bitireceğimize ihtimal vermiyordu. Şimdi baktığımızda 16 hafta geçti ve başarımızın tesadüf olmadığını gösterdik. Tüm rakiplerimiz artık bize daha farklı hazırlanıyor." ifadelerini kullandı. AA
 
Etiketler: Medipol Başakşehir, Marcio Mossoro, SPor Toto Süper Lig
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