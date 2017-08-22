Medipol Başakşehir yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İstanbul'da 2-1 yenildiği İspanya'nın Sevilla takımıyla rövanş maçında 2-2 berabere kalarak elendi. Turuncu-lacivertli ekip, mücadelesine UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında Medipol Başakşehir, İspanyol temsilcisi Sevilla'ya konuk oldu.

İlk karşılaşmada evinde rakibine 2-1 yenilen Medipol Başakşehir rakibi ile 2-2 berabere kalarak Şampiyonlar Lİgi'ne veda etti. M. Başakşehir yoluna UEFA Avrupa Liginde devam edecek.

Maçtan önemli dakikalar...

2. dakikada Banega'nın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Correa'nın vuruşunda, kaleci Volkan Babacan güzel bir kurtarışla pozisyonu önledi.

3. dakikada sağ kanattan gelişen Sevilla atağında, Ben Yedder'in yerden sert vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.

4. dakikada Medipol Başakşehir sağ taraftan maçtaki ilk korner atışını kazandı. Emre Belözoğlu'nun kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Epureanu topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.

14. dakikada Sevillalı futbolcu Mercado'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda, top yan direkten oyun alanına döndü.

17. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Adebayor'un geliştirdiği atakta, kale çizgisine kadar inen Caicara'nın pasında Elia, topu ağlara gönderdi: 0-1

38. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazdan Sevilla adına Banega'nın kullandığı serbest vuruşta, top üstten auta gitti.

44. dakikada Ben Yedder'in ortasında kalesini terkeden Volkan Babacan, ceza sahasında Mercado'dan önce topu tutup, önemli bir pozisyonu engelledi.

52. dakikada Sağ kanatta Navas'ın arka direğe yaptığı ortasına Escudero' kafa vuruşu yapıyor ve Sevilla durumu 1-1'e getiriyor

75. dakikada Ben Yedder'in golüyle Sevilla 2-1 öne geçiyor

83. dakikada Visca'nın golüyle durum şimdi 2-2 oluyor. Golde asisti Napoleoni yapıyor

89. dakikada Lenglet, Emre Belözoğlu'na yaptığı faul sonrası sarı kart görüyor

90. dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı free-kick vuruşu direkten dönüyor

90. dakikada Hakem William Collum son düdüğünü çalıyor ve maç 2-2 beraberlikle tamamlanıyor. Bu sonuçla Medipol Başakşehir Şampiyonlar Ligi'nden elenip UEFA Avrupa Ligi'ne kalıyor