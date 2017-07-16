Medipol Başakşehir transfere doymuyor!

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, stoper ve sol kanata oyuncu transfer etmek istediklerini ve bu isimlerin 18 Temmuz Salı günü imza atabileceğini söyledi.

Medipol Başakşehir'in yurt dışı kampında açıklamada bulunan Saral, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak, "Biliyorsunuz şanssız bir sakatlık yaşadık. Chedjou antrenmanda sakatlandı, bileği kırıldı ve 4-5 ay aramızda olamayacak. O bölge için bir çalışmamız var. 1-2 içinde bununla ilgili bir sonuç alırız diye düşünüyorum. Stoperin yanında bir de kanat oyuncusu düşünüyoruz. Kerim Frei da adaylardan biri. İki transfer de salı günü netleşir." dedi.

"Visca'yı satmayı düşünmüyoruz"

Cengiz Ünder, Ferhat Öztorun, Yalçın Ayhan, Samuel Holmen, Bekir İrtegün, Eren Albayrak ve Rajko Rotman ile yollarını ayırdıklarını hatırlatan Saral, "Yaptığımız transferlerle kemik kadroyu kuruyoruz. Visca bizim oyuncumuz. Sezon başı çok görüşmeler oldu. Trabzonspor Kulübü Başkanı ile bizim başkanımız bir görüşme yaptı. Orada bir netice alınamadı. Visca'yı satmayı düşünmüyoruz. 2021'e kadar bizim oyuncumuz." şeklinde konuştu.

Turuncu-lacivertli kulübün asbaşkanı, şu anda yalnızca Senegalli oyuncuları Cheikhou Dieng için bir kiralama teklifi aldıklarını açıkladı.

"Sıralamada ilk 4'te yer alması gereken bir takım haline geldik"

Medipol Başakşehir'in bir "proje takımı" olduğunun altını çizen Mustafa Saral, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bir hedef değil, proje takımıyız. Geçen sezon iki kulvarda da finalde üzüldük. İki hafta kala ligi, finalde de Türkiye Kupası'nı kaybettik. Artık sıralamada ilk 4'te yer alması gereken bir takım haline geldik. Transferlerimizi de buna göre yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki senelerde hep oralarda yer alırız."

Club Brugge eşleşmesi

Medipol Başakşehir'in, Hollanda ekibi Vitesse ile dün akşam oynadığı özel karşılaşmayı izleyen Saral, takımın fizik durumunu iyi bulduğunu bildirdi.

Mustafa Saral, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. öne eleme turunu geçmenin kulüp için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Ayın 26'sında Club Brugge ile Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçını oynayacağız. Kamp döneminde takımın fizik olarak hazırlanması daha önemli ve takımımız bu anlamda hazır gibi gözüküyor. Tabi bunu sahaya yansıtmak önemli. İnşallah fizik gücümüz ve taktik bilgimizi sahaya yansıtırsak, Club Brugge karşısında istediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyoruz." şeklinde görüşlerini aktardı.

Asbaşkan Saral, Cengiz Ünder'in İtalya ekibi Roma'ya, "Bir Türk futbolcu için ödenen en yüksek transfer ücreti" rekorunu kırarak gittiğini hatırlatarak, "Cengiz'in satışını, Türkiye rekoru kırarak yaptık. Türk futbolu, bizim ve Cengiz kardeşimiz açısından da çok iyi oldu. Buradan da ona başarılar diliyorum. Cengiz kardeşim umarım Roma'da da başarılı olacak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir." diyerek sözlerini tamamladı.