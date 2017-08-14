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Medipol Başakşehir-Sevilla maçını Turpin yönetecek

Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İspanya'nın Sevilla takımıyla oynayacağı maçı Fransa Futbol Federasyonundan Clement Turpin yönetecek.

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Medipol Başakşehir-Sevilla maçını Turpin yönetecek

Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İspanya'nın Sevilla takımıyla 16 Ağustos Çarşamba günü oynayacağı ilk maçı, Fransa Futbol Federasyonundan Clement Turpin yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Turpin düdük çalacak.

Turpin'in yardımcılığını Nicolas Danos ve Cyril Gringore'nin yapacağı maçın dördüncü hakemi ise Hicham Zakrani olacak. Karşılaşmada ilave yardımcı hakemlik görevlerini de Ruddy Buquet ve Nicolas Rainville üstlenecek.

Etiketler: Medipol Başakşehir, Sevilla, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu, clement turpin, türkiye futbol federasyonu
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