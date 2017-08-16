Medipol Başakşehir Sevilla Maç Özeti

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İspanya'nın Sevilla takımıyla karşı karşıya geldi.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele 2-1 Sevilla'nın üstünlüğü ile sona erdi.

Fransa Futbol Federasyonundan hakem Clement Turpin'in yönetiği mücadelede Sevilla'nın gollerini 16. dakikada Sergio Escudero ve 84. dakikada Wissam Ben Yedder attı. Medipol Başakşehir'in tek golünü ise 64. dakikada Elia kaydetti.

Karşılaşmanın rövanşı 22 Ağustos Salı günü Sevilla'daki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanacak ve bu maç sonucunda Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak ekip belli olacak.

Maçın ilk yarısı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yapılan Medipol Başakşehir-Sevilla maçının ilk yarısını İspanyol ekibi, 1-0 önde tamamladı.

2. dakikada Medipol Başakşehir, gole çok yaklaştı. Sol kanatta buluştuğu topla çaprazdan ceza sahasına giren Elia, dar açıya rağmen şutunu çekti. Kaleci Rico'dan dönen top, altıpas gerisindeki Mossoro'nun önünde kalırken, bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

16. dakikada konuk ekip, mücadelede öne geçti. Hızlı gelişen Sevilla atağında, Correa'nın pasıyla ceza sahasının sol köşesinde topla buluşan Escudero'nun yerden sert vuruşunda, meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu: 0-1

19. dakikada Clichy'nin pasına hareketlenen Visca'nın ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda, top uzak direğin yanından az farkla auta gitti.

36. dakikada Banega'nın ceza sahası yayı içinden şık vuruşunda, kaleci Volkan Babacan soluna gelen topu kornere çeldi.

38. dakikada Montoya'nın sağdan ortasında altıpas içinde uygun durumdaki Ben Yedder dokundu ancak meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.

40. dakikada Banega'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Correa'nın yerden vuruşunda, top kaleci Volkan Babacan'dan döndü. Pozisyonun devamında Medipol Başakşehir savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Mücadelenin ilk yarısı Sevilla'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.