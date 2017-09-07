  • 07 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Medipol Başakşehir - Ludogorets maçı TRT 1'de

Temsilcilerimizden Medipol Başakşehir, C Grubu ilk maçında Bulgar ekibi Ludogorets ile karşılaşıyor. Temsilcimizin kritik maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak.

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Medipol Başakşehir - Ludogorets maçı TRT 1de

UEFA Avrupa Ligi'nde perde açılıyor, temsilcilerimizden Medipol Başakşehir, C Grubu ilk maçında Bulgar ekibi Ludogorets ile karşılaşıyor. Temsilcimizin kritik maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nin gruplarında sahne alıyor. Şampiyonlar Ligi'nin kapısından dönen temsilcimiz, Kupa 2'nin grup maçlarına iyi bir başlangıç yapmayı hedeflilyor.

3. İstanbul Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi Medipol Başakşehir-Ludogorets mücadelesi 14 Eylül Perşembe günü saat 20.00'dan itibaren TRT 1'den canlı yayınlanacak.

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