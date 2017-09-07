Medipol Başakşehir - Ludogorets maçı TRT 1'de

UEFA Avrupa Ligi'nde perde açılıyor, temsilcilerimizden Medipol Başakşehir, C Grubu ilk maçında Bulgar ekibi Ludogorets ile karşılaşıyor. Temsilcimizin kritik maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nin gruplarında sahne alıyor. Şampiyonlar Ligi'nin kapısından dönen temsilcimiz, Kupa 2'nin grup maçlarına iyi bir başlangıç yapmayı hedeflilyor.
3. İstanbul Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi Medipol Başakşehir-Ludogorets mücadelesi 14 Eylül Perşembe günü saat 20.00'dan itibaren TRT 1'den canlı yayınlanacak.