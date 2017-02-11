Medipol Başakşehir liderlik için Kasımpaşa karşısında

Haftaya 42 puanla ikinci sırada giren turuncu-lacivertliler bu maçı kazanarak, Kardemir Karabükspor'a mağlup olup 44 puanda kalan Beşiktaş'ın önünde yeniden liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

Medipol Başakşehir ayrıca, Kasımpaşa'yı mağlup ederek, deplasmandaki 4 maçlık galibiyet özlemini de bitirmeyi hedefliyor.

Son iki maçından puansız ayrılan Kasımpaşa ise haftaya 21 puanla 12. sırada girdi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Adebayor yok

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibinde bu maç öncesinde iki eksik bulunuyor.

Turuncu-lacivertlilerde sakatlığı süren Togolu golcü Emmanuel Adebayor ve sakatlık sonrası kondisyon eksiği bulunan Hakan Özmert takımdaki yerini alamayacak.

Dört oyuncu ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de Kasımpaşa karşılaşması öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan Emre Belözoğlu, Marcio Mossoro, Uğur Uçar ve Bekir İrtegün, Kasımpaşa'ya karşı da sarı kart görmeleri halinde, turuncu-lacivertli takımın 21. haftada evinde Gaziantepspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek. AA