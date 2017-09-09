Medipol Başakşehir, Kadıköy'de son dakikada kazandı

Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yendi.

İlk yarı

2. dakikada Emre Belözoğlu'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ön direkte iyi yükselen Attamah, kafa vuruşuyla fileleri havalandırarak, takımını 1-0 öne geçirdi.

28. dakikada Clichy'nin pasıyla sol kanattan atağa kalkan Elia, ceza sahası içine koşu yapan Napoleoni'nin önüne pasını attı. Napoleoni'nin ceza sahasına girer girmez vuruşunda, kaleci Volkan'dan dönen ve altıpas içinde boşta kalan topu Adebayor ağlara göndermek istedi. Ancak son anda Skrtel araya girdi ve topu kornere gönderdi.

30. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Valbuena'nın sol kanattan kullandığı kornerde Skrtel kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.

31. dakikada gelişen konuk takımın atağında Emre Belözoğlu'nun, Fenerbahçe yarı sahasının ortalarından kullandığı serbest vuruşta, savunma topu ceza sahası dışına attı.

33. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Caicara'nın sol kanattan yaptığı ortaya altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Adebayor'un sert kafa vuruşunda, önce üst direğe, ardından da kaleci Volkan'ın sırtına çarpan top ağlarla buluştu: 0-2.

39. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Isla'nın sağ kanattan yaptığı ortaya penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Soldado kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.

43. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Valbuena'nın sol kanattan yaptığı ortada kaleci Volkan Babacan'ın tokatladığı top kısa düştü. Ceza sahası içinde boşta kalan topu önünde bulan Dirar'ın yerden sert şutunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı

50. dakikada Emre Belözoğlu, sağ kanattan bindiren Edin Visca'nın önüne uzun bir pas attı. Sağ kanatta topu kontrol eden Visca, ceza sahasına girer girmez, yerden şutunu gönderdi. Kaleci Volkan Demirel'in kurtardığı topu savunma uzaklaştırdı.

79. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Valbuena'nın sol kanattan kullandığı kornerde Skrtel kafayı vurdu, savunmada Clichy'nin diziyle ters vuruşunda top ağlara gitti: 2-2.

80. dakikada Attamah'tan topu kapan Chahechouhe, ceza sahasına girmeden yerden sert vurdu, top yandan auta çıktı.

86. dakikada Valbuena'nın sağ kanattan yaptığı ortaya Janssen, ceza sahası içinde kafayı vurdu, top yandan auta gitti.

89. dakikada Edin Visca sağ kanatta aldığı topla rakip ceza sahasına ilerledi. Visca, ceza sahasına girmeden çok sert vurdu, kaleci Volkan Demirel topu kornere çeldi.

90. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. Sağ kanattan yapılan ortada top savunmadan sekti. Ceza sahası içinde meşin yuvarlağı kontrol eden Kerim Frei, sol çaprazdan plase bir vuruş yaptı, top az farkla yandan auta çıktı.

90+3. dakikada konuk ekip bir kez daha öne geçti. Fenerbahçe ceza sahası dışında topla buluşan Kerim Frei, rakibinden kurtulduktan sonra sağ ayağıyla çok sert vurdu ve topu köşeden ağlara gönderdi: 2-3.

Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.