Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği deplasmanında

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği karşısına çıkacak.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sahasında Trabzonspor ile berabere kalan turuncu-lacivertliler, Gençlerbirliği'ni mağlup ederek yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Bu maç öncesinde Medipol Başakşehir 10 puan ile zirvenin 3 puan gerisinde yer alırken, bu sezon galibiyeti bulunmayan Gençlerbirliği ise 1 puan ile haftaya 17. sırada girdi.

Medipol Başakşehir'de, başkent deplasmanı öncesinde iki eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekibin Slovenya kampında sol ayak bileği kırılan ve ameliyat edilen Aurelien Chedjou ile sakatlığı süren Egemen Korkmaz bu maçta forma giyemeyecek.

İstanbul ekibinin, Gençlerbirliği karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor:

Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor.

Deplasman serisinin ilk maçı

Turuncu-lacivertli takımın, Gençlerbirliği karşılaşması ile 3 maçlık deplasman serisi başlıyor.

Ankara ekibiyle başkentte karşı karşıya gelecek Medipol Başakşehir, 28 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında Braga ile deplasmanda karşılaşacak.

Turuncu-lacivertliler, Süper Lig'in 7. haftasında 1 Kasım Pazar günü ise İzmir'de Göztepe karşısına çıkacak.