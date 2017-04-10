Medipol Başakşehir - Galatasaray maç özeti (4-0)

İlk Yarı:

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki Medipol Başakşehir-Galatasaray maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

5. dakikada sol kanattan bindiren Cengiz Ünder, ceza sahası içine hareketlenen Mossoro'nun önüne pasını attı. Brezilyalı oyuncunun yakın mesafeden yaptığı plase vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

11. dakikada Caicara'nın sol kanattan yaptığı ortada Semih Kaya'dan seken top ceza alanındaki Mossoro'nun önüne düştü. Bu futbolcunun pasında Adebayor boş kaleye topu gönderdi ve takımını öne geçirdi: 1-0.

15. dakikada Cengiz Ünder, Semih Kaya'dan kaptığı topla sol kanatta son çizgiye kadar indi. Cengiz'in ceza sahasına yaptığı ortada, Visca'nın ön direkte kafayla vurduğu topu kaleci Muslera kornere çeldi.

35. dakikada Caicara'nın sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte altıpasa yakın noktada Cengiz Ünder topa gelişine vurdu. Muslera üzerine gelen meşin yuvarlağı güçlükle çeldi, ardından savunma topu uzaklaştırdı.

44. dakikada Caicara'nın sağ kanattan yaptığı ortada Adebayor penaltı noktası üzerinde topa kafayla vurdu. Üst direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını Medipol Başakşehir 2-0 önde bitirdi.

İkinci Yarı:

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı 4-0 yendi.

50. dakikada Emre Belözoğlu'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, savunmada Ahmet Çalık'ın ceza sahası dışına uzaklaştırdığı topa Visca gelişine vurdu, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

54. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Mossoro'nun pasıyla sağ kanattan hareketlenen Visca ceza sahasına girer girmez çaprazdan sert vurdu, top ters direk dibinden dışarıya gitti.

57. dakikada Medipol Başakşehir farkı 3'e çıkardı. Sağ kanatta Ahmet Çalık'ı geçip ceza sahasına girerek kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Visca yakın mesafeden şutunu attı. Kaleciden sekerek yükseklik kazanan topu Adebayor kafa ile ağlarla buluşturdu: 3-0.

68. dakikada Mossoro ile paslaşan Visca, ceza sahası içinde sağ çaprazdan sert vurdu, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

86. dakikada Mahmut Tekdemir'in savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Mustafa Pektemek, ceza sahası dışına çıkan kaleci Muslera'yı geçti. Mustafa, ceza sahasında Chedjou'yu da geçip topu boş kaleye yolladı: 4-0.

Mücadele, Medipol Başakşehir'in 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.