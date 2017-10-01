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Buradasınız : » » Medipol Başakşehir, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yendi

Medipol Başakşehir, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yendi

Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

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Medipol Başakşehir, deplasmanda Göztepeyi 2-1 yendi

Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. 

19. dakikada gelişen Göztepe atağında rakip ceza alanı içinde Jahovic'in kafayla indirdiği topla buluşan Scarione'nin röveşatasında top üstten dışarı çıktı.

23. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Sol kanattan Traore'nin ortasında topa iyi yükselen Jahovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

32. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Tunay Torun'un kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içinde Epureanu kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

36. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Elia'nın yaptığı ortada Kosanovic'den seken topu Adebayor ağlarla buluşturdu: 0-2.

Müsabakanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi 

57. dakikada gelişen Göztepe atağında Scarione'nin ceza alanı dışından attığı sert şutta kaleci Volkan Babacan topu kornere çeldi.

62. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. Sol kanattan Adebayor'un yaptığı ortada topa iyi yükselen Da Costa'nın kafa vuruşunda kaleci Beto topu kontrol etti.

73. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Jahovic'in pasıyla hareketlenen Castro'nun aktardığı topla buluşan Scarione'nin vuruşunda kaleci Volkan Babacan tehlikeyi önledi.

89. dakikada sağ kanattan Sabri Sarıoğlu'nun kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde Jahovic'in kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

90+3. gelişen Göztepe atağında Jahovic'in ceza alanı içinde yerde kaldığı pozisyonda hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararı verdi. 90+4. dakikada atışı kullanan Jahovic, topu filelere gönderdi: 1-2.

Medipol Başakşehir müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.    

Etiketler: süper lig, Süper Lig'de 7. hafta, Medipol Başakşehir
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