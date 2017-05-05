Medipol Başakşehir deplasmanda galip

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.
14. dakikada sağ kanattan Mbilla'nın ortasında, penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda, kaleci Volkan Babacan yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
19. dakikada Sandro'nun defans arkasına attığı topla ceza sahasına giren Celustka'nın vuruşunda, kaleci Volkan Babacan yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.
26. dakikada sol kanattan ceza sahasına girerek çizgiye inen Adebayor'un ortasında, arka direkte müsait durumda topla buluşan Cengiz Ünder'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
35. dakikada sol kanattan Emre Belözoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan yumruklayarak topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Adebayor'un vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan'ın penaltı noktası üzerindeki müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.
58. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Mbilla'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
67. dakikada Motta'nın sol kanattan ortasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Celustka'nın vuruşunda, penaltı noktası üzerinde Salih Dursun meşin yuvarlağı kafayla tamamladı. Kaleci Volkan Babacan, meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.
89. dakikada Medipol Başakşehir karşılaşmada öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Emre Belözoğlu'nun ceza sahasına ortasında, arka direkte topla buluşan Napoleoni'nin bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
90+2. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan El Kabir'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. AA