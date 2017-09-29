Medipol Başakşehir Braga'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci hafta maçında Portekiz temsilcisi Braga'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

20. dakikada Caicara'nın sağ kanattan uzun kullandığı taç atışında, Mevlüt Erdinç göğsüyle meşin yuvarlağı ceza sahasındaki Visca'nın önüne indirdi. Visca'nın yakın mesafeden sağ çaprazdan sert şutunda, top üstten auta gitti.

21. dakikada Braga etkili geldi. Sağ kanattan ilerleyen Paulinho, topu ceza sahasına hareketlenen Goiano'nun önüne bıraktı. Bu oyuncunun altıpas içine yaptığı sert ortada Ahmed Hassan topa ayak koydu. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

22. dakikada gelişen Braga atağında, Danilo ceza sahasına girmek isterken savunma topa ayak koydu. Ceza sahası dışına açılan meşin yuvarlağa Ahmed Hassan gelişine yerden sert vurdu. Top yandan dışarı gitti.

26. dakikada Braga öne geçti. Medipol Başakşehir ceza yayı önünde Emre Belözoğlu'ndan sıyrılan Teixeira, ceza sahasına hareketlenen Ahmed Hassan'a pasını verdi. Epureanu'yu geçen Ahmed Hassan, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

28. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Mossoro'nun düşürülmesiyle kazanılan frikiği kullanmak için Emre Belözoğlu topun başına geçti. Kaleyi cepheden gören pozisyonda, Emre Belözoğlu'nun vuruşunda üst direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 1-1

43. dakikada Danilo'nun ara pasıya Medipol Başakşehir ceza sahasına giren Carlos, iki rakibinden kurtulduktan sonra sağ çaprazdan topa sert vurdu. Meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

53. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında, Mossoro'nun pasıyla Braga ceza sahası önünde topla buluşan Mevlüt Erdinç, bekletmeden yerden şutunu çekti. Top, kaleci Lima'da kaldı.

60. dakikada Braga etkili geldi. Teixeira, sol kanattaki Goiano'ya pasını attı. Bu oyuncunun altıpas içine yerden gönderdiği topa Ahmed Hassan ayak koydu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

67. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Mossoro'nun pasıyla Gökhan İnler, Braga ceza yayına yakın noktada topla buluştu. Gökhan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleciden döndü. Boşta kalan topa Mevlüt'ten önce savunma vurdu ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

88. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca, Emre Belözoğlu'ndan aldığı pasla Braga ceza sahasına doğru ilerledi. Rakibinden kurtulan Visca, ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan topa sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

89. dakikada Braga bir kez daha öne geçti. Silva'nın sol kanattan ortasında ceza sahasında boş kalan Fransergio, kafayla topu ağlara gönderdi: 2-1

Karşılaşma, Braga'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.