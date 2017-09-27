  • 27 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Medipol Başakşehir Braga deplasmanında

Turuncu-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında yarın Portekiz'in Braga takımına konuk olacak.

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Medipol Başakşehir Braga deplasmanında

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında yarın Portekiz ekibi Braga ile deplasmanda karşılaşacak.

Braga Belediye Stadı'nda TSİ 22.05'te başlayacak karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug yönetecek. Maç, Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında sahasında Ludogorets ile golsüz berabere kalan Medipol Başakşehir, Braga'yı mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor.

İlk maçında deplasmanda Alman ekibi Hoffenheim'i 2-1 mağlup eden Braga ise yarınki karşılaşma öncesinde grupta lider durumda bulunuyor.

Adebayor kadroda yok

Medipol Başakşehir'de tedavisi süren Togolu yıldız Emmanuel Adebayor, Braga maçının kadrosunda yer almıyor.

Turuncu-lacivertli takımın, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynadığı maçta sakatlanan Adebayor, 6. hafta Gençlerbirliği ile deplasmanda yapılan maçın kadrosuna da alınmamıştı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Adebayor'un yokluğunda Mevlüt Erdinç'e ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.

Muhtemel 11

Medipol Başakşehir'in, Braga karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Mossoro, Elia, Visca, Mevlüt Erdinç.

Etiketler: braga medipol başakşehir maçı, UEFA Avrupa Ligi
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