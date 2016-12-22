'Medipol Başakşehir böyle devam ederse şampiyon olabilir'

Kasımpaşalı futbolcu Tunay Torun, Spor Toto Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'in şampiyon olabileceğini söyledi.

Tunay, şampiyonluk yarışının çok çekişmeli geçeceğini ve Medipol Başakşehir'in performansını sürdürmesi halinde ligi zirvede bitirebileceğini kaydetti.

Turuncu-lacivertli takımın ligin geri kalan bölümünde iyi bir mücadele çıkardığını ve Abdullah Avcı'nın milli takımdan tanıdığı bir teknik direktör olduğunu aktaran Tunay, "Şampiyonluk yarışının çok çekişmeli geçeceğini düşünüyorum. Medipol Başakşehir şu ana kadar çok iyi mücadele çıkardı. Abdullah Avcı, milli takımdan tanıdığım bir teknik direktör. Kendisinin nasıl çalıştığını biliyorum. Medipol Başakşehir böyle devam ederse şampiyonluğa ulaşabilir. Lig çok çekişmeli geçiyor ve üst sıralardaki herkesin şampiyonluk şansı olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Üst sıralara oynamak istiyoruz"

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynayacakları Antalyaspor maçının kendileri için önemli olduğuna dikkati çeken Tunay, "Bizim için çok önemli bir mücadele olacak. Antalyaspor, puan olarak çok yakın rakiplerimizden bir tanesi. Biz, amaçları ve hedefleri olan bir kulübüz. Ligde üst sıralara oynamak istiyoruz. Hedefimiz ligi ilk sekizde bitirebilmek." diye konuştu.

Üst sıralara yükselebilmek için önlerindeki maçları kazanarak puanlar toplamaları gerektiğini dile getiren Tunay, şöyle devam etti:

"Herkesin bildiği gibi sezona iyi başlangıç yapamadık. Daha doğrusu iyi futbol oynadık ama puanlar toplayamadık. Her geçen maç yükselen bir performansımız olduğunu düşünüyorum. Şimdi önümüzde bir Antalyaspor maçı var. Deplasmandan 3 puan çıkartmayı düşünüyoruz. Ardından devre arası kampına gireceğiz. Verimli bir kamp dönemi geçirerek, ikinci yarıya daha iyi bir başlangıç yapacağız."

"Kadromuzun çok iyi olduğunu düşünüyorum"

Lacivert-beyazlı takımın 26 yaşındaki futbolcusu, sezon başında kulüp başkanı Turgay Ciner'in almış aldığı küçülme kararıyla ilgili konuşmanın futbolcunun işi olmadığını ve çok iyi bir kadroya sahip olduklarını belirtti.

Kadrolarında çok sayıda milli futbolcu bulunduğuna dikkati çeken Tunay, aynı kadroyla Beşiktaş'ı yendiklerini, Galatasaray'a karşı ise çok daha iyi bir maç çıkarttıklarının altını çizdi. AA