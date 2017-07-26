Medipol Başakşehir avantajı kaptı

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Belçika'nın Club Brugge takımıyla deplasmanda karşı karıya geldi.

Tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde mücadele eden Medipol Başakşehir, rakibi ile 3-3 berabere kalarak İstanbul'a avantajlı bir skorla döndü.

Jan Breydel Stadı'ndaki mücadelede ilk yarıyı 2-0 geride tamamlayan Medipol Başakşehir, 3-2 öne geçmesine karşın bu üstünlüğünü koruyamadı.

Club Brugge'un gollerini; 5. dalikakada Dennis ve 16. ve 79. dakikalarda Stefano Denswil kaydetti.

İkinci yarıda oyunda dengeyi sağlayan Medipol Başakşehir'in gollerini ise 59. ve 74. dakikalarda Mossoro, 63. dakikada Eljero Elia attı.

Karşılaşmanın rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak ve bu maç sonucunda play-off turuna kalacak ekip belli olacak.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

5. dakikada Club Brugge karşılaşmada öne geçti. Hızlı gelişen atakta Refaelov'un ara pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Bonaventure, ceza yayı içinde yerden sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'ın sağından ağlarla buluştu: 1-0.

12. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Caicara'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada top arka direkteki Elia'nın önüne düştü. Elia'nın yakın mesafeden çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak kaleciye çarpıp kornere çıktı.

16. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Club Brugge'de ceza alanının dışından kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Denswil, sert bir şutla topu köşeden ağlara gönderdi: 2-0.

35. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. Üst üste yapılan paslar sonucunda Elia sol kanatta ceza sahasına yakın noktada topla buluştu. Rakibinin üzerine giden Elia, ceza sahasına girmeden sert vurdu, top yan ağlarda kaldı.

37. dakikada turuncu-lacivertliler bir kez daha gole yaklaştı. Emre Belözoğlu orta sahada iki rakibinden topu kurtarıp Adebayor'a pas verdi. Adebayor, topu bekletmeden ceza sahasına giren Visca'ya çıkardı. Visca'nın uygun pozisyonda sağ çaprazdan sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

44. dakikada sol kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Elia, çizgiye kadar inerek topu ceza sahası içindeki Visca'ya gönderdi. Visca'nın sol ayağıyla gelişine şutunda topu kaleci kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Club Brugge'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Jan Breydel

Hakemler: Paolo Mazzoleni, Fabiano Preti, Giacomo Paganessi (İtalya)

Club Brugge: Horvath, Mechele, Engels, Denswil, Palacios, Nakamba, Vormer, De Bock, Refaelov, Bonaventure, Perbet

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Visca, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Elia, Mossoro, Adebayor

Goller: Dk. 5 Bonaventure, Dk. 16 Denswil (Club Brugge)