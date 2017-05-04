Medipol Başakşehir, Antalyaspor'a konuk olacak

Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alan turuncu-lacivertli ekip, Antalyaspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak siyah-beyazlılarla arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirmek istiyor.

Antalyaspor ise Medipol Başakşehir'i mağlup ederek, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Antalyaspor ile Medipol Başakşehir arasındaki karşılaşma, Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Önemli eksikler

Medipol Başakşehir'de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) 5'er maç ceza alan Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Marcio Mossoro ile sakatlığı bulunan Junior Caicara, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekibin, Fenerbahçe ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında burnu kırılan kaptan Mahmut Tekdemir'in de Antalyaspor karşısında kadroda olması beklenmiyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, savunmanın ortasında Joseph Attamah ve Bekir İrtegün'e, orta sahada Samuel Holmen'e, sağ bekte de Uğur Uçar'a görev vermesi bekleniyor.

6 futbolcu ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu, Edin Visca, Uğur Uçar, Alparslan Erdem, Cengiz Ünder ve Samuel Holmen, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan 6 futbolcu, yarınki maçta kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 31. haftadaki Gençlerbirliği maçında oynayamayacak. AA