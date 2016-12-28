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Medipol Başakşehir 2016'yı galibiyetle tamamladı

Spor Toto Süper Lig'de 16 haftalık ilk bölümü lider bitiren Medipol Başakşehir, Göztepe'yi 2-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda da zirvedeki yerini korudu.

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Medipol Başakşehir 2016yı galibiyetle tamamladı

Kupada, TFF 1. Lig lideri Göztepe'ye konuk olan Medipol Başakşehir, İstanbul'da 6-2 yendiği rakibini İzmir'de de 2-0'lık sonuçla geçti. F Grubu'nda 4. galibiyetini alan ve gruptan çıkmayı garantileyen Medipol Başakşehir, 2016 yılındaki son resmi maçında galibiyet elde etti.

Karşılaşmaya 16 kişilik kadro ile çıkan Medipol Başakşehir'in ilk golünü atan Alparslan Erdem, profesyonel maçlardaki ilk golünü kaydetti. Alparslan daha önce Galatasaray formasıyla 2009'da A2 Ligi'nde 1 gol atmıştı.

Takımının ikinci golüne imza atan Uğur Uçar ise kupa tarihinde ikinci kez golle buluştu. Uğur, kupada bundan önce 2005-2006 sezonunda Galatasaray forması altında Mersin İdmanyurdu'na gol atmıştı.

Maç programı ve puan durumu

F Grubu'nda 18 Ocak haftasında Medipol Başakşehir-Yeni Amasyaspor ve Göztepe-Sivasspor maçları oynanacak.

Medipol Başakşehir'in bir üst turu garantilediği grupta puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y Av. P
1. Medipol Başakşehir 4 4 0 0 11 2 9 12
2. Sivasspor 4 2 0 2 6 6 0 6
3. Göztepe 4 2 0 2 5 8 -3 6
4. Yeni Amasyaspor 4 0 0 4 3 9 -6 0 AA
 

Etiketler: SPor Toto Süper Lig, Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası
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