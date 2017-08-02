Medipol Başakşehir 2-0 Club Brugge Maç Özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşan Medipol Başakşehir 2-0'lık üstünlüğü ile tur atlayan takım oldu.

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7. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Clichy'nin sol kanattan yaptığı ortaya Adebayor altı pas çizgisi üzerinde uçarak kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-0

19. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne çok yaklaştı. Emre Belözoğlu'nun sağ kanattan kullandığı kornerde topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Horvath, kaleye doğru yönelen meşin yuvarlağı son anda çıkardı.

25. dakikada konuk ekip etkili geldi. Vormer'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde gerilerden gelen Denswil kafayı vurdu, top az farkla yandan auta gitti.

34. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta sağ kanatta topla buluşan Adebayor, ceza sahasına hareketlenen Edin Visca'nın önüne pasını gönderdi. Visca, ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan çok sert vurdu ve topu köşeden ağlarla buluşturdu: 2-0

41. dakikada turuncu-lacivertlilerin atağında top direkten döndü. Club Brugge yarı sahasında topla buluşan Visca, rakibinden kurtulduktan sonra yaklaşık 25 metreden sol ayağıyla çok sert vurdu, yan direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.