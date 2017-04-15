  • 15 NISAN 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.739
    EURO 3.971
  • BIST 90063.69
    ALTIN 154.607
Buradasınız : » » McLaren-Honda'nın pilotu Jenson Button

McLaren-Honda'nın pilotu Jenson Button

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 6. yarışı Monaco Grand Prix'sinde, McLaren-Honda takımında Fernando Alonso'nun yerine Jenson Button ter dökecek.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
McLaren-Hondanın pilotu Jenson Button

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 6. yarışı Monaco Grand Prix'sinde, McLaren-Honda takımında İspanyol pilot Fernando Alonso'nun yerine Büyük Britanyalı Jenson Button yarışacak.

Formula 1'in internet sitesine açıklamalarda bulunan 37 yaşındaki Button, organizasyonda yeniden yarışacağı için heyecanlı olduğunu belirterek, "Bir yarışlığına olsa da Formula 1'e dönmekten mutluyum. Yarışa dönmek için Monaco'dan daha iyi bir yer olamazdı, çünkü 2009'da buradaki yarışı kazanmıştım ve en sevdiğim pistlerden birisidir." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon sonunda emeklilik kararı alan 2009 yılının dünya şampiyonu Button, sezon başında McLaren-Honda takımı ile yedek pilotluk konusunda sözleşme imzalamıştı.

McLaren-Honda'nın deneyimli İspanyol pilotu Alonso, takımı adına 28 Mayıs'ta Indianapolis 500 otomobil yarışına katılacağı gerekçesiyle aynı tarihte düzenlenen Monaco Grand Prix'sinde yer alamayacağını açıklamıştı.

Etiketler: formula 1, f1, Monaco Grand Prix
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER