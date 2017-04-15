McLaren-Honda'nın pilotu Jenson Button

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 6. yarışı Monaco Grand Prix'sinde, McLaren-Honda takımında İspanyol pilot Fernando Alonso'nun yerine Büyük Britanyalı Jenson Button yarışacak.

Formula 1'in internet sitesine açıklamalarda bulunan 37 yaşındaki Button, organizasyonda yeniden yarışacağı için heyecanlı olduğunu belirterek, "Bir yarışlığına olsa da Formula 1'e dönmekten mutluyum. Yarışa dönmek için Monaco'dan daha iyi bir yer olamazdı, çünkü 2009'da buradaki yarışı kazanmıştım ve en sevdiğim pistlerden birisidir." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon sonunda emeklilik kararı alan 2009 yılının dünya şampiyonu Button, sezon başında McLaren-Honda takımı ile yedek pilotluk konusunda sözleşme imzalamıştı.

McLaren-Honda'nın deneyimli İspanyol pilotu Alonso, takımı adına 28 Mayıs'ta Indianapolis 500 otomobil yarışına katılacağı gerekçesiyle aynı tarihte düzenlenen Monaco Grand Prix'sinde yer alamayacağını açıklamıştı.