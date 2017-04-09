  • 10 NISAN 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 12º
Sağanak Yağışlı
Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.733
    EURO 3.956
  • BIST 88497.33
    ALTIN 150.362
Buradasınız : » » Maverick Vinales, 2'de 2 yaptı

Maverick Vinales, 2'de 2 yaptı

MotoGP'de Movistar Yamaha takımından Vinales, Katar'dan sonra sezonun ikinci yarışı Arjantin Grand Prix'sinde de kazandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Maverick Vinales, 2de 2 yaptı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın ikinci yarışı Arjantin Grand Prix'sini kazanan Movistar Yamaha takımının İspanyol pilotu Maverick Vinales, 2'de 2 yaptı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun ikinci ayak mücadelesi, Arjantin'in Termas de Rio Hondo şehri ile aynı adı taşıyan 4,8 kilometrelik pistte 25 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Mücadeleye "pole" pozisyonundan başlayan Marc Marquez'in yarış dışı kalmasıyla Vinales, 41.45.060'lık derecesiyle rakiplerini geride bırakarak Katar'dan sonra Arjantin'de de birinciliğe ulaştı. Movistar Yamaha'nın İtalyan pilotu Valentino Rossi, takım arkadaşı Vinales'in 2.915 saniye gerisinde ikinci sırayı aldı. LCR Honda'nın Büyük Britanyalı sürücüsü Cal Crutchlow ise liderin 3.754 saniye arkasında üçüncü oldu.

Sezonun üçüncü yarışı ABD Grand Prix'si, 23 Nisan'da koşulacak.

Pilotlar klasmanı

Arjantin Grand Prix'sinin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

1. Maverick Vinales (İspanya) 50 puan

2. Valentino Rossi (İtalya) 36

3. Andrea Dovizioso (İtalya) 20

4. Scott Redding (Büyük Britanya) 17

5. Cal Crutchlow (Büyük Britanya) 16

Etiketler: Moto GP, Arjantin Grand Prix, şampiyoni vinalles
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER