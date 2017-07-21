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Mauricio Isla, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Cagliari'de forma giyen sağ bek Mauricio Isla ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı duyurdu. Şilili futbolcu Fenerbahçe'de ''2'' numaralı formayı giyecek.

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Mauricio Isla, Fenerbahçede

Fenerbahçe, Cagliari'de forma giyen sağ bek Mauricio Isla ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı duyurdu. Şilili futbolcu Fenerbahçe'de ''2'' numaralı formayı giyecek.

Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Cagliari'de forma giyen sağ bek Mauricio Isla ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda, futbolcunun kulübümüze transferi konusunda her konuda anlaşma sağlanmıştır. 29 yaşındaki sağ bek ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Şilili futbolcu Mauricio Isla ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz. Futbolcumuz Mauricio Isla'nın imza törenine dair detaylar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır."

Etiketler: Fenerbahçe, mauricio isla, fenerbahçe transfer
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