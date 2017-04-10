Masa Tenisi Kadın Milli Takımı Hollanda karşısında

Masa tenisinde, 2017 Avrupa Takımlar Şampiyonası'na katılmak için mücadele eden Kadın Milli Takımı, play-off turu ilk maçında yarın Hollanda ile İstanbul'da karşılaşacak.
Elemelerde H Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, B Grubu'nu aynı sırada bitiren Hollanda ile Tozkoparan Spor Salonu'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın rövanşı ise 18 Nisan Salı günü Hollanda'da oynanacak.
Avrupa Takımlar Şampiyonası finallerine, 10 grup birincisinin yanı sıra gruplarını ikinci sırada tamamlayan ekipler arasından play-off turunu geçen 5 takım daha katılacak.
Şampiyonanın finalleri, 13-17 Eylül'de Lüksemburg'da yapılacak.