  • 10 NISAN 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 11º
Hafif Sağanak Yağışlı
Hafif Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.721
    EURO 3.94
  • BIST 89037.16
    ALTIN 149.98
Buradasınız : » » Masa Tenisi Kadın Milli Takımı Hollanda karşısında

Masa Tenisi Kadın Milli Takımı Hollanda karşısında

Milliler, Avrupa Takımlar Şampiyonası'na katılmak için Hollanda ile play-off turundaki ilk maçını yarın İstanbul'da yapacak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Masa Tenisi Kadın Milli Takımı Hollanda karşısında

Masa tenisinde, 2017 Avrupa Takımlar Şampiyonası'na katılmak için mücadele eden Kadın Milli Takımı, play-off turu ilk maçında yarın Hollanda ile İstanbul'da karşılaşacak.

Elemelerde H Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, B Grubu'nu aynı sırada bitiren Hollanda ile Tozkoparan Spor Salonu'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın rövanşı ise 18 Nisan Salı günü Hollanda'da oynanacak.

Avrupa Takımlar Şampiyonası finallerine, 10 grup birincisinin yanı sıra gruplarını ikinci sırada tamamlayan ekipler arasından play-off turunu geçen 5 takım daha katılacak.

Şampiyonanın finalleri, 13-17 Eylül'de Lüksemburg'da yapılacak. 

Etiketler: Masa Tenisi Kadın Milli Takımı, Avrupa Takımlar Şampiyonası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER