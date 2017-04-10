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Masa Tenisi Kadın Milli Takımı Hollanda karşısında

Milliler, Avrupa Takımlar Şampiyonası'na katılmak için Hollanda ile play-off turundaki ilk maçını yarın İstanbul'da yapacak.