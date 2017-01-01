Mario Gomez'den Beşiktaş itirafı

Geçen sezon Beşiktaş formasıyla harikalar yaratan Mario Gomez, Türkiye'de yaşadığı günleri unutamıyor..

Almanya'nın Di Welt gazetesine konuşan Gomez, siyah beyazlı takımla yaşadığı şampiyonluğun kariyerinde çok önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Alman golcü, "2015 benim için muhteşem bir yıldı. İstanbul'a gittiğimde bir çok insan bana gülmüştü. Çünkü kariyerimi bitirdiğimi düşünüyorlardı." dedi.

31 yaşındaki futbolcu, İstanbul'da yaşadıklarının rüya gibi olduğunu belirtti.

Daha sonra milli takıma dönen ve 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da Alman Milli Takımı'nın formasını terleten Gomez, "her maç benim için önemli bir tecrübe oldu" dedi.

1.89'luk panzer, Beşiktaş'tan ayrılarak Wolfsburg'a gidişi hakkında da açıklamalarda bulundu.

Gomez, "Beşiktaş'tan ayrılmak hata gibi görülebilir Wolfsburg'ta her şey oturmuş değil. İlk 6 ayda beklentileri karşılayamadığımı biliyorum. Yeni teklifler için istatistikler çok önemli. Ancak ben bunu konuşmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Beşiktaş'ta 41 maçta 28 gol atan Mario Gomez, bu sezon Wolfsburg forması ile 16 karşılaşmada görev yaptı ve fileleri 5 kez havalandırdı.