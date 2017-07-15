Marin Cilic adını finale yazdırdı

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da, tek erkeklerde ABD'li Sam Querrey'yi 3-1 mağlup eden Hırvat Marin Cilic, finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 11. gününde, tek erkeklerde 7 numaralı seribaşı Cilic ile 24 numaralı seribaşı Querrey karşılaştı.

İki saat 56 dakika süren müsabakada rakibini 6-7, 6-4, 7-6 ve 7-5'lik setler sonucunda 3-1 mağlup eden Cilic, turnuvada ilk kez finale kaldı.

Cilic, 2001'de Wimbledon'da şampiyonluğa ulaşan Goran Ivanisevic'in ardından bu organizasyonda finale yükselen ilk Hırvat tenisçi oldu.