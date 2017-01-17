Maradona'dan Pele'ye gönderme

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli'nin tarihinde kazandığı iki lig şampiyonluğunda büyük payı olan ve mavi-beyazlı ekibin taraftarlarının sevgilisi haline gelen Diego Armando Maradona, 1986-1987 sezonunda kazanılan ilk şampiyonluğun 30. yılı dolayısıyla düzenlenen özel etkinliğe katıldı.

Maradona, Napoli'deki ünlü San Carlo Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen etkinliğe açıklamalarıyla damgasını vurdu.

La Repubblica gazetesinin haberine göre, Maradona etkinliğin bilet fiyatlarının yüksek olduğu eleştirisine, her zaman rekabet içinde olduğu Brezilyalı futbol efsanesi Pele'ye sataşarak yanıt verdi.

"Pele her zaman ikinci"

Napoli'de kendisini her zaman evinde gibi hissettiğini vurgulayan Maradona, "Gelen herkese teşekkür ediyorum. Burada evimde gibiyim çünkü sizi hiç aldatmadım. Buradakilere teşekkür ederim. Hepimiz arkadaşız. Biletlerin 300 avro olmasıyla ilgili sıkıntıyı aktardılar. Biliyor musunuz bunu neden yaptık? Çünkü Pele bir şovu 200'e yapıyordu. İşte o her zaman ikinci sırada gelmek durumunda." diye konuştu.

Napolili gençlere de seslenen Maradona, kentte hakim olan mafya kültürüne karşı silah ve uyuşturucudan uzak durmaları tavsiyesinde bulundu. AA