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Buradasınız : » » Manchester United'a kadrolu 'terör uzmanı'

Manchester United'a kadrolu 'terör uzmanı'

Geçen yıl iki kez stadı boşaltılan Manchester ekibi, terör tehdidine karşı Old Trafford Stadı'nda güvenlik uzmanı görevlendirdi.

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Manchester Uniteda kadrolu terör uzmanı

İngiliz kulübü Manchester United, terör tehdidine karşı stadında, bir güvenlik uzmanı görevlendirildiğini duyurdu.

76 bin kişilik Old Trafford Stadı'nda herhangi bir olumsuzluk yaşanmasını istemeyen Manchester United, kentin emniyet teşkilatındaki özel araştırma biriminden emekli olmuş bir güvenlik görevlisini terörle mücadele müdürü olarak işe aldı.

İngiltere Futbol Federasyonu tarafından bir süre önce kulüplere bir uyarı yazısı gönderilmiş ve terör tehdidine karşı daha dikkatli olmaları istenmişti.

Manchester United'ın dünyaca ünlü stadı Old Trafford, geçen yıl yaşanan iki güvenlik zafiyetiyle gündeme gelmişti. Mayıs ayında bir güvenlik şirketinin tatbikat sırasında tuvalette unuttuğu paket nedeniyle, Bournemouth maçı öncesinde tribünler boşaltılmış, ardından da maç ertelenmişti.

Etiketler: manchester united, Old Trafford Stadı
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